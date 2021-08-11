المهدية – كورونا: نسبة العينات الإيجابية اليومية تنزل إلى مستوى 20 بالمائة لأول مرة منذ نحو شهرين

نزلت نسبة العينات الإيجابية بجهة المهدية، الخميس، إلى 20 بالمائة ، وذلك بعد تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بين 425 عينة تم اختبارها وهي نسبى لم يتم تسجيلها منذ شهرين

وقد تم تسجيل وفاة 3 مصابين بالكورونا (أصيلي معتمديات قصور الساف والجم والشابة) إلى جانب تماثل 196 مصابا للشفاء التام.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 23 بالجم و15 بقصور الساف و14 بسيدي علوان و13 بالمهدية و8 بالشابة و5 بملولش و3 ببومرداس وإصابتين (02) بكل من أولاد الشامخ والسواسي وإصابة واحدة بشربان.

وأحصت الجهة، منذ بداية الجائحة، 21289 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 19058 حالة شفاء و621 حالة وفاة و1610 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 2234 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 123726 موطنا من بينهم 41671 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.