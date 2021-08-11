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سليانة :إندلاع حريقين بين معتمديتي سليانة الجنوبية و كسرى

2021/08/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

إندلع مساء اليوم الإربعاء حريقان بين معتمديتي سليانة الجنوبية و كسرى وفق ما ذكره مصدر مسؤول من الحماية المدنية .
وأضاف المصدر ل”وات” أن أعوان الغابات واعوان وحدات الحماية المدنية يواصلون تدخلاتهم للسيطرة على هذين الحريقين حتى لا تتوسع رقعتهما
وكشف أن أحد الحريقين إندلع بالقرب من الحريق الذي إندلع فجر اليوم بمنطقة الشبلة من معتمدية سليانة الجنوبية وتم السيطرة عليه وتبريده
يذكر أن أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية تمكنوا اليوم الإربعاء من السيطرة على حريق أتى على هكتار ونصف من الصنوبر الحلبي بمنطقة الشبلة
يشار إلى أن سلسلة من المعاينات للحرائق الغابية إنطلقت اليوم تحت إشراف النيابة العموميةVندلع مساء اليوم الإربعاء حريقان بين معتمديتي سليانة الجنوبية و كسرى وفق ما ذكره مصدر مسؤول من الحماية المدنية .
وأضاف المصدر ل”وات” أن أعوان الغابات واعوان وحدات الحماية المدنية يواصلون تدخلاتهم للسيطرة على هذين الحريقين حتى لا تتوسع رقعتهما
وكشف أن أحد الحريقين إندلع بالقرب من الحريق الذي إندلع فجر اليوم بمنطقة الشبلة من معتمدية سليانة الجنوبية وتم السيطرة عليه وتبريده
يذكر أن أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية تمكنوا اليوم الإربعاء من السيطرة على حريق أتى على هكتار ونصف من الصنوبر الحلبي بمنطقة الشبلة
يشار إلى أن سلسلة من المعاينات للحرائق الغابية إنطلقت اليوم تحت إشراف النيابة العموميةندلع مساء اليوم الإربعاء حريقان بين معتمديتي سليانة الجنوبية و كسرى وفق ما ذكره مصدر مسؤول من الحماية المدنية .
وأضاف المصدر ل”وات” أن أعوان الغابات واعوان وحدات الحماية المدنية يواصلون تدخلاتهم للسيطرة على هذين الحريقين حتى لا تتوسع رقعتهما
وكشف أن أحد الحريقين إندلع بالقرب من الحريق الذي إندلع فجر اليوم بمنطقة الشبلة من معتمدية سليانة الجنوبية وتم السيطرة عليه وتبريده
يذكر أن أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية تمكنوا اليوم الإربعاء من السيطرة على حريق أتى على هكتار ونصف من الصنوبر الحلبي بمنطقة الشبلة
يشار إلى أن سلسلة من المعاينات للحرائق الغابية إنطلقت اليوم تحت إشراف النيابة العموميةندلع مساء اليوم الإربعاء حريقان بين معتمديتي سليانة الجنوبية و كسرى وفق ما ذكره مصدر مسؤول من الحماية المدنية .
وأضاف المصدر ل”وات” أن أعوان الغابات واعوان وحدات الحماية المدنية يواصلون تدخلاتهم للسيطرة على هذين الحريقين حتى لا تتوسع رقعتهما
وكشف أن أحد الحريقين إندلع بالقرب من الحريق الذي إندلع فجر اليوم بمنطقة الشبلة من معتمدية سليانة الجنوبية وتم السيطرة عليه وتبريده
يذكر أن أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية تمكنوا اليوم الإربعاء من السيطرة على حريق أتى على هكتار ونصف من الصنوبر الحلبي بمنطقة الشبلة
يشار إلى أن سلسلة من المعاينات للحرائق الغابية إنطلقت اليوم تحت إشراف النيابة العمومية

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