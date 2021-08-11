تطاوين : تسجيل 05 حالات وفاة و 84 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين اليوم الاربعاء 05 وفايات جديدة ناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا ثلاثة منها في معتمدية تطاوين الشمالية واثنان في معتمدية غمراسن وبذلك يرتفع عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي الى 458 حالة تتوزع الى 200 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و109 حالات وفاة في تطاوين الجنوبية و 73 في غمراسن و28 في رمادة و15 في بني مهيرة و13 في البئر الاحمر و11 في الصمار و6 في ذهيبة.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة خلال ال 48 ساعة الماضية 84 اصابة جديدة بفيروس كورونا تتوزع الى 30 اصابة في تطاوين الشمالية و22 اصابة بغمراسن و14 اصابة في تطاوين الجنوبية و 07 اصابات في رمادة و06 اصابات في البئر الاحمر و04 اصابة في الصمار واصابة واحدة في ذهيبة وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس الى 11215 اصابة مؤكدة منها 21 اصابة يخضع اصحابها للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و02 مصابين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي برمادة ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن,

واعلنت الادارة الجهوية للصحة عن تراجع عدد الاصابات بهذا الوباء وبلغ مؤشر الاصابات على مستوى الولاية يوم 8 اوت الجاري 588,5 حالة مؤكدة لكل 100 الف ساكن,