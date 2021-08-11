استقرار نسبي في عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد

عاجل: عقد “اللوبينغ” المنسوب للنهضة: النيابة العمومية تتحرك..

بعد أسبوعين من تجميده: الغنوشي يخرج عن صمته وهذا ما قاله…

عاجل: تفاصيل جديدة عن ايقاف قاضية بحوزتها مليار ونصف من العملة الصعبة..وهذا ما اعترفت به..

تطاوين : تسجيل 05 حالات وفاة و 84 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/08/11 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين اليوم الاربعاء 05 وفايات جديدة ناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا ثلاثة منها في معتمدية تطاوين الشمالية واثنان في معتمدية غمراسن وبذلك يرتفع عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي الى 458 حالة تتوزع الى 200 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و109 حالات وفاة في تطاوين الجنوبية و 73 في غمراسن و28 في رمادة و15 في بني مهيرة و13 في البئر الاحمر و11 في الصمار و6 في ذهيبة.
كما سجلت الادارة الجهوية للصحة خلال ال 48 ساعة الماضية 84 اصابة جديدة بفيروس كورونا تتوزع الى 30 اصابة في تطاوين الشمالية و22 اصابة بغمراسن و14 اصابة في تطاوين الجنوبية و 07 اصابات في رمادة و06 اصابات في البئر الاحمر و04 اصابة في الصمار واصابة واحدة في ذهيبة وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس الى 11215 اصابة مؤكدة منها 21 اصابة يخضع اصحابها للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و02 مصابين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي برمادة ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن,
واعلنت الادارة الجهوية للصحة عن تراجع عدد الاصابات بهذا الوباء وبلغ مؤشر الاصابات على مستوى الولاية يوم 8 اوت الجاري 588,5 حالة مؤكدة لكل 100 الف ساكن,

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn