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القصرين : الإحتفاظ بخمسة أشخاص من بينهم عسكري تم حجز لديهم مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة

2021/08/11 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أذنت ، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، اليوم الاربعاء ، بالإحتفاظ بخمسة أشخاص من بينهم عسكري وذلك بعد مراجعة فرقة الشرطة العدلية بالقصرين حول إيقاف سيارة ذات ترقيم منجمي تونسي في مدخل القصرين من جهة معتمدية فريانة على متنها إمرأتان و 3 رجال بحوزتهم مبالغ مالية هامة من العملات الأجنبية المختلفة ( الأورو ، الدولار ،الجنيه الاسترليني) قدرت ب2 فاصل 8 مليون دينار وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النووي.
وأضاف النووي في تصريح ل (وات ) أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة المتورطين في هذه العملية وسماعهم إلى حين إستكمال الأبحاث بشأنهم وإحالتهم على القطب القضائي للإرهاب من أجل جريمة غسل الأموال وتقريبها .
ولفت ذات المصدر إلى أن التحريات لا تزال متواصلة مع الموقوفين لمعرفة ان كانت لهم علاقة بالقاضية التي تم ضبطها في ولاية المنستير بحوزتها مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة.

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