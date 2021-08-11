أذنت ، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، اليوم الاربعاء ، بالإحتفاظ بخمسة أشخاص من بينهم عسكري وذلك بعد مراجعة فرقة الشرطة العدلية بالقصرين حول إيقاف سيارة ذات ترقيم منجمي تونسي في مدخل القصرين من جهة معتمدية فريانة على متنها إمرأتان و 3 رجال بحوزتهم مبالغ مالية هامة من العملات الأجنبية المختلفة ( الأورو ، الدولار ،الجنيه الاسترليني) قدرت ب2 فاصل 8 مليون دينار وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النووي.
وأضاف النووي في تصريح ل (وات ) أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة المتورطين في هذه العملية وسماعهم إلى حين إستكمال الأبحاث بشأنهم وإحالتهم على القطب القضائي للإرهاب من أجل جريمة غسل الأموال وتقريبها .
ولفت ذات المصدر إلى أن التحريات لا تزال متواصلة مع الموقوفين لمعرفة ان كانت لهم علاقة بالقاضية التي تم ضبطها في ولاية المنستير بحوزتها مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة.
القصرين : الإحتفاظ بخمسة أشخاص من بينهم عسكري تم حجز لديهم مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة
أذنت ، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، اليوم الاربعاء ، بالإحتفاظ بخمسة أشخاص من بينهم عسكري وذلك بعد مراجعة فرقة الشرطة العدلية بالقصرين حول إيقاف سيارة ذات ترقيم منجمي تونسي في مدخل القصرين من جهة معتمدية فريانة على متنها إمرأتان و 3 رجال بحوزتهم مبالغ مالية هامة من العملات الأجنبية المختلفة ( الأورو ، الدولار ،الجنيه الاسترليني) قدرت ب2 فاصل 8 مليون دينار وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النووي.