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رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسية القادمة

2021/08/11 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الأربعاء، الى ضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسية القادمة حتى تدور في ظروف طيبة، وذلك حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.

ودعا سعيد خلال لقاء جمعه بوزير التربية فتحي السلاوتي، المركز الوطني البيداغوجي وأصحاب المكتبات إلى المساهمة في ما وصفه باللحظة التاريخية، التي تشهدها تونس عبر المبادرة بالتخفيض في الأسعار.

وأكد رئيس الجمهورية على أن التربية من قطاعات السيادة، مشددا على انه “لا مستقبل لتونس إلا بتربية سليمة ترسخ قيم الحرية والعمل والأخلاق وتحصن المجتمع من الإرهاب والفكر المتطرف”.

كما شدد، خلال اللقاء الذي حضره كل من الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوحي سهيل عنان، و رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي سمير قرابة، ورئيس غرفة أصحاب المكتبات جمال دردور،
على قيمة المعلم والأستاذ وضرورة الإحاطة بهما.

وقال ان ضرب التعليم في تونس جريمة داعيا الى القيام بإصلاح وطني جذري للتعليم ووضع مناهج التكوين السويّ للتلاميذ لبناء تونس جديدة.

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