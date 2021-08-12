تونس : تراجع على مستوى عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وارتفاع عدد المتعافين

سجلت نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي فيروس كورونا تراجعا بتاريخ 10 أوت لتستقر في حدود 22.49 بالمائة حيث بلغت الحالات المكتشفة 1360 حالة جديدة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي الصادر، اليوم الخميس، عن وزارة الصحة .

وتم تسجيل هذا التراجع مقارنة بما وقع إحصاؤه بتاريخ 9 أوت الجاري حيث كانت نسبة التحاليل الإيجابية 23.13 بالمائة مع تسجيل 3136 حالة مكتشفة بفيروس كورونا المستجد.

كما انخفضت الوفيات جراء هذا الوباء بتاريخ 10 أوت إلى مستوى 90 وفاة من بينها 19 حالة وفاة حصلت بذلك التاريخ، في حين حصلت بقية الوفيات في الأيام السابقة لذلك التاريخ والتي لم يقع الإعلان عنها في الإبان.

من جهة أخرى، شهد عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد ارتفاعا يوم 10 أوت الجاري حيث بلغ عددهم 3076 متعاف مقارنة بـ2916 متعاف بتاريخ 9 أوت الجاري.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء منذ بداية انتشار الفيروس في فيفري 2021 إلى غاية التاريخ المذكور إلى 552.606 شخصا.