انجاح اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف محور لقاء المكلف بتسيير وزارة الصحة مع الولاة ومع ممثلي المنظمات الوطنية

إنجاح اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف ضد كوفيد-19 يوم الاحد 15 أوت الجاري، كان محور لقاءين أجراهما، مساء أمس الاربعاء، المكلف بتسيير وزارة الصحة، علي المرابط، مع الولاة ومع ممثلي المنظمات الوطنية.

فقد اجتمع مرابط افتراضيا مساء أمس مع ولاة الجمهورية للنظر في سبل مساهمة السلط الجهوية في دعم الجهود وإحكام التنسيق مع مختلف الاطراف المتداخلة لانجاح اليوم الوطني الثاني من التلقيح المكثف.

كما كان للمكلف بتسيير وزارة الصحة اجتماع حضوري مع ممثلي المنظمات الوطنية (الا?تحاد العام التونسي للشغل والا?تحاد الوطني للمرا?ة وا?تحاد الصناعة والتجارة والا?تحاد التونسي للتضامن الا?جتماعي وا?تحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري) خصص للنظر في مساهمة هذه المنظمات في دعم جهود الوزارة لا?نجاح اليوم الوطني الثاني المفتوح للتلقيح المكثف ضد كوفيد-19.

يشار الى أنه سيتم تنظيم اليوم الثاني لعمليات التلقيح الأحد 15 أوت 2021 بمختلف ولايات الجمهورية التونسية باذن من رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وسيخصص هذا اليوم للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة (المولودون بين 9 أوت 1981 و15 أوت 2003) والمسجلون بمنظومة”ايفاكس” إلى حدود 10 أوت 2021 بما فيهم التلاميذ الذين تجاوز عمرهم 18 سنة، والطلبة المسجلون بمنصة التلقيح المحدثة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وستتولى وزارة الصحة دعوة المعنيين بالأمر عبر إرساليات قصيرة، كما سيتم الإعلان لاحقا عن مراكز التلقيح المخصصة والتوقيت.

يذكر أن الايام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد كورونا كانت قد انطلقت في يومها الاول يوم الاحد 8 أوت الجاري للفئة العمرية من 40 سنة فما فوق وتم خلاله تطعيم 008ر551 ألف شخص.