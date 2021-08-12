قبلي: رصد 8 وفيات و229 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة بولاية قبلي، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن الجهة منذ بداية الجائحة، إلى 420 حالة.

وأفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، اليوم الخميس، لـ(وات)، بأنه تم، أيضا، رصد 229 إصابة جديدة بالفيروس، تم إثبات أغلبها عن طريق التحاليل السريعة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى 12886 إصابة، منها 11463 حالة تعافي، فيما لا تزال 1003 حالات مصنفة نشطة.

ويظهر التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حسـب المعتمديات، تسجيل 2907 إصابات بقبلي الشمالية، منها 2611 حالة تعافي، و68 وفاة، فيما لا تزال 228 حالة مصنفة نشطة، وسجلت بقبلي الجنوبية 2683 إصابة، منها 2476 حالة شفاء، و76وفاة، مقابل 131 حالة نشطة.

وتم بدوز الشمالية، رصد 2554 إصابة الى الآن، منها 2288 حالة تعافي، و105 حالات وفاة، و161 حالة نشطة، في حين سجلت دوز الجنـوبية 1129 إصابة، منها 983 حالة تعافي، و53 حالة وفاة، و93 حالة لا تزال نشطة.

ووقع بسوق الاحد، إحصاء 2264 إصابة، منها 1981 حالة تعافي، و80 وفاة، و203 حالات نشطة، فيما سجلت معتمدية الفوار 1238 إصابة مؤكدة، منها 1045 حالة تعافي، و34 وفاة، و159 حالة نشطة، مقابل الكشف في رجيم معتوق عن 111 إصابة، منها 79 حالة تعافي، و4 حالات وفاة، فيما لا تزال 28 حالة مصنفة نشطة.