رجال اعمال تونسيون وليبيون يبحثون يوم 18 اوت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

يشارك رجال اعمال من تونس وليبيا في ندوة افتراضية تنظمها غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، الأربعاء 18 أوت 2021، حول “تنمية الاستثمارات التونسية الليبية” في وقت تسعى فيه تونس عن طريق شركائها الاقتصاديين الى استعادة نشاطها الاقتصادي مع ليبيا .

وتهدف هذه الندوة التي تندرج ضمن برمجة عدد من اللقاءات عن بعد، الى تعزيز دعم التعاون الاقتصادي التونسي الليبي وارساء الاليات الكفيلة برفع مستوى هذا التعاون، وفق غرفة التجارة والصناعة بصفاقس.

وسيشارك، بالمناسبة، ممثلون عن الهيئة الليبية العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الى جانب وكالة النهوض .الاستثمار الخارجي

علما ان غرفة التجارة والصناعة بصفاقس ضبطت هذه السنة تعمل على تنفيذ برنامج مع ليبيا منذ بداية السنة اذ برمجت العديد من البعثات والمنتديات الاقتصادية لدعم العلاقات الاقتصادية مع ليبيا، وقد كانت أولى المحطات لهذا البرنامج، بعثة الأعمال المتعددة الاختصاصات التي تحولت إلى طرابلس من27 فيفري إلى 2 مارس والمنتدى التونسي الليبي ( يومي 20 و21 ماي بصفاقس) وبعثتي الأعمال الى مصراتة و بنغازي في ماي وجوان والمشاركة التونسية في معرض ليبيا للإنشاءات من 28 جوان إلى 1 جويلية 2021.

وتشير المؤشرات الصادرة عن معهد الاحصاء بتونس، إلى استرجاع الحركة التجارية على الطرقات نسقها بين تونس وليبيا، وتطور المبادلات مع ليبيا خلال مارس 2021 بنسبة 148،1 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2021.

يذكر أن مبادلات تونس مع ليبيا ناهزت، خلال سنة 2010، حوالي 7 بالمائة من مجموع مبادلاتها مع الخارج، فيما بلغ عدد المؤسسات التونسيّة المستثمرة في ليبيا حوالي 1000 مؤسسة، وقدر عدد التونسيين العاملين في ليبيا بحوالي 150 ألف عامل.