سوسة: تواصل خطورة الوضع الوبائي رغم تراجع مؤشر عدوى الإصابة بفيروس “كورونا”

تراجع مؤشر عدوى الإصابة بفيروس كورونا بولاية سوسة خلال الفترة من 18 جويلية الى غاية غرة اوت الجاري إلى 5ر434 إصابة لكل 100 ألف ساكن بعد ان كانت في حدود ان 873.9 إصابة لكل 100 ألف ساكن خلال النصف الأول من شهر جويلية

وما زال الوضع الوبائي بولاية سوسة، وفق ما ورد بالنشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة متسما بالخطورة حيث سجلت الجهة خلال ال24 ساعة الاخيرة، 4 وفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” و118 اصابة جديدة من ضمن 468 تحليلا مخبريا انجزت امس الأربعاء أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت ب25 بالمائة

وباحتساب هذه الحصيلة المحينة، يرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة إلى 1215 حالة وفاة وإجمالي الاصابات بالفيروس الى 42951 اصابة من ضمنها 38177 حالة شفاء

وتفيد ذات المعطيات الواردة بنشرة الإدارة الجهوية للصحة ان المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة تاوي حاليا 155 مصابا، الى جانب 13 مصابا تتم معالجتهم بمقرات سكناهم