قابس: تسجيل 11 حالة وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

كشف منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” خلال الـ24ساعة الماضية، ارتفع بموجبها عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الى 585 وفاة.

وأوضح جبران، في تصريح لـ”وات”، أن الادارة الجهوية للصحة بقابس سجّلت، من مجموع 193 تحليل تقص، 43 إصابة جديدة تتوزع الى 29 اصابة بقابس الجنوبية، و10 اصابات بالمطوية، و9 بقابس الغربية، و8 بقابس المدينة، و7 بمطماطة القديمة، و6 بوذرف، و5 بغنوش، واصابتين بالحامة.

وأضاف أن العدد الجملي لحالات التعافي قد بلغ إلى حد اليوم 17 ألفا و947 شخصا من بين إجمالي 18 ألفا و909 أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد.

وأشار إلى أن العدد الجملي لحالات العدوى النشيطة يبلغ حاليا 952 حالة تتوزع الى 236 حالة بقابس الجنوبية، و118 بمطماطة الجديدة، و78 بوذرف، و62 بقابس المدينة، و38 بمارث، و33 بالمطوية، و28 بقابس الغربية، و15 بغنوش، و14 بالحامة، و11 بمطماطة، و7 حالات بمنزل الحبيب.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 238 اصابة لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام “كوفيد 19” بمختلف مستشفيات الجهة 81 مريضا، من بينهم 12 مريضا يقيمون بوحدة الانعاش بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي بقابس.