المنستير: 4 حالات وفاة و161 إصابة إضافية بوباء “كورونا” مقابل 69 حالة تعافي



سجّلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، بتاريخ 10 أوت الجاري، 4 وفيات جديدة بفيروس “كورونا”، بكل من معتمديات المنستير والساحلين وزرمدين وجمال، الى جانب 161 إصابة إضافية بالوباء، مقابل 69 حالة تعافي.

وتطور بذلك مجموع الوفيات، خلال الفترة الممتدة من مارس 2020 إلى غاية 10 أوت الجاري، إلى 829 وفاة، والإصابات إلى 36 ألفا و89 إصابة، وحالات التعافي إلى 32 ألفا و93 حالة شفاء، وفق المعطيات التي نشرتها، اليوم الخميس، الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 38 إصابة بالمكنين، و26 إصابة ببنبلة، و22 إصابة بالمنستير، و16 إصابة بالبقالطة، و13 إصابة بزرمدين، و12 إصابة بالساحلين، و9 إصابات بجمال، و7 إصابات بقصر هلال، و7 إصابات بالوردانين، و5 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات بطبلبة، وإصابتين بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة ببني حسان.

وتراجعت الإصابات بولاية المنستير خلال الأسبوعين الأخيرين وإلى غاية 10 أوت الجاري، إلى 283 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، في حين تراوحت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى المعتمديات بين 643 إصابة بالوردانين، و127 إصابة بقصيبة المديوني.

وارتفعت إلى غاية ذات التاريخ، الحالات النشطة إلى 3167 حالة نشطة، مقابل 3076 حالة نشطة إلى حدّ 9 أوت الجاري، في حين تراجع عدد حالات الإصتبة والإقامة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 137 حالة، مقابل 149 حالة إلى غاية 9 أوت الجاري، كما انخفضت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” إلى 53 فاصل 7 في المائة، مقابل 58 فاصل 4 في المائة إلى غاية 9 أوت.

وسجّل أعوان الصحة، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ “كوفيد-19″، بالجهة خلال الفترة الممتدة من 13 مارس الفارط والى غاية 11 أوت الجاري، تطعيم مجموع 146 ألفا و332 شخصا بالجرعة الأولى، و75 ألفا و75 شخصا بالجرعة الثانية، بعد تلقيح 1462 شخصا إضافيا، يوم أمس الأربعاء، بالجرعة الأولى على مستوى مركزي التلقيح الجهويين بقصر هلال والمكنين.

وارتفعت نسبة التغطية بالجرعة الأولى، إلى 24 فاصل 33 في المائة بالنسبة إلى مجموع عدد السكان بولاية المنستير، في حين بلغت نسبة التغطية بالجرعة الثانية، 12 فاصل 48 في المائة.