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القيروان تحطم الارقام القياسية لدرجات الحرارة المسجلة بتونس

2021/08/12 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

حطمت ولاية القيروان (الوسط ) امس الاربعاء الرقم القياسي لدرجات الحرارة في تونس لتبلغ 50.3 درجة متجاوزة بذلك الرقم السابق المسجل سنة 1968، وفق اخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وحلت ولاية القيروان في المركز الثاني عالميا والأول افريقيا في ترتيب المناطق الأشد حرارة . علما ان أعلى درجات حرارة قد شهدتها تونس سابقا بالبرمة 50.1 بتاريخ يوم 26 جويلية 2005

وحسب مؤشرات المعهد اصدرها الخميس، سجلت سيدي بوزيد الرقم القياسي الثاني لدرجات الحرارة في تونس، بلغ 47.4 درجة لتتجاوز الرقم السابق 46.8 المسجل يوم 12 اوت 1960.

وبلغت الحرارة، الأربعاء، في صفاقس 45.8 درجة، الرقم القياسي الثالث في تونس الذي يتجاوز 45.7 درجة المسجلة سنة 2005، تلتها قليبية بنحو 43.5 درجة (مقابل 40.7 يوم 12 أوت 1987) ثم نابل بحوالي 46.3 درجة ( مقابل 45.5 درجة يوم 01 اوت 2018).

يذكر انه حسب معهد الرصد الجوي فان العشر محطات الاسخن في القارة الافريقية هي تونسية وجزائرية.

ورجح المعهد انخفاض الحرارة تدريجيا بداية من غد الجمعة لتقترب من المعدلات العادية لهذه الفترة

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