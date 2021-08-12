Ooredoo تهنئ أبطال البعثة التونسية في الألعاب الأولمبية

تتقدّم شركة Ooredoo بعبارات الامتنان والتقدير للبعثة التونسية المشاركة في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020+1 للمجهودات التي بذلتها من أجل الدفاع عن الراية الوطنية وتهنئ الأبطال المتوّجين.

صرّح السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس بالمناسبة: ” نعتز بالإنجازات التي حققها الرياضيون التونسيون الذين تمكّنوا من رفع التحدي سواء من خلال تحسين أرقامهم الشخصية أو من خلال تحقيق إنجازات في مستوى دولي وخاصة منهم البطل الاولمبي الجديد في سباق 400 متر سباحة حرة محمد أيوب الحفناوي والبطل الحاصل على فضية التايكوتندو محمد خليل الجندوبي اللذين تمكنا من رفع العلم التونسي عاليا على منصة التتويج الأولمبية. مشاركة ستتبعها منافسات رياضية نلتزم بدعمها لمصلحة الرياضة والشباب في تونس”.

من خلال الاتفاقية الممضاة مع اللجنة الوطنية الأولمبية في مارس المنقضي، يعزّز المشغّل الأوّل في تونس استراتيجيته الخاصة بدعم الرياضة والمتوخاة منذ سنوات من خلال ربط صورته التسويقية بعدد من الجامعات والرياضيين الاولمبيين والحركة الرياضية والأولمبية التونسية عامة من أجل مزيد ترسيخ قيمها وإنجازاتها. اختيار تأكّد من خلال مساندة رياضيي النخبة خلال الألعاب الأولمبية طوكيو 2020+1.

على هامش الألعاب الأولمبية، أعدّت Ooredoo عدّة مفاجآت لفائدة مشتركيها كما قامت بالمتابعة اليومية لمشاركة الرياضيين التونسيين في طوكيو من أجل التعريف بمشاركة مشرفة للرياضة ولصورة تونس.