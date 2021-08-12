توننداكس ينهي آخر حصّة من الأسبوع على استقرار

اقفلت بورصة تونس حصّة، الخميس، على استقرار وحافظ توننداكس على مستوى 7282،60 نقطة وسط معاملات جد ضعيفة لم تتجاوز قيمتها 0،8 مليون دينارن وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدّر سهم التأمينات المغاربية قائمة الارتفاعات بعد ان زاد سعره بنسبة 3،1 بالمائة (64،940 دينار). واستحوذ السهم على قيمة 42 ألف دينار من قيمة المعاملات الجملية.

وسجّل سهم الصناعات الكيميائيّة للفليور بدوره زيادة بنسبة 2،7 بالمائة (74،950 دينار) في ما قدّرت المعاملات على السهم ذاته ب13 ألف دينار. يذكر أن الشركة شهدت تطورا في رقم أعمالها بنسبة 17،4 بالمائة ليصل إلى مستوى 66،5 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2021.

وتكبّد سهم المعامل الآلية بالساحل أهم الخسائر، خلال الحصّة، اذ تراجع بنسبة 3 بالمائة (0،650 دينار) دون تسجيل أي معاملات. وقد فقد السهم 28 بالمائة من قيمته منذ بداية سنة 2021.

وتدحرج سعر سهم الشركة التونسيّة لأسواق الجملة بنسبة 2،8 بالمائة (3،520 دينار) وسط معاملات لم تتجاوز قيمتها 15 ألف دينار.

وقدّرت المعاملات على سهم التونسيّة للسيّارات والخدمات ب119 ألف دينار خلال الحصّة الأخيرة من الأسبوع (اعتبارا إلى أنّ يوم الجمعة 13 اوت هو يوم عيد المرأة) وأقفل السهم عند سعر 7،020 دينار بعد تطوّره بنسبة 0،3 بالمائة.