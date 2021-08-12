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توننداكس ينهي الأسبوع على شبه إستقرار

2021/08/12 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

“وسط سوق قليلة الحركة أنهى المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس” الأسبوع، الذّي اقتصر على أيّام 9 و11 و12 أوت 2021 (اعتبارا لان يوم 10 أوت يوافق راس السنة الهجرية و13 أوت هو عيد المراة)، على شبه استقرار مسجلا تراجعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0،1 بالمائة ليصل إلى النقطة7282،6.
وقد بلغ تطوّر المؤشر 5،8 بالمائة منذ بداية سنة 2021، بحسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”. وفي غياب تبادل كتل من الاسهم فقد بقي حجم المعاملات في مستويات ضعيفة اذ لم تتجاوز قيمتها 7،7 مليون دينار.
وكان سهم شركة المشروبات لتونس الأكثر تبادلا وتمكن من الاستحواذ على مبادلات بقيمة 0،7 مليون دينار اي ما يناهز 42 بالمائة من اجمالي المعاملات المسجلة خلال الاسبوع.
وتصدّر سهم مشغّل الأثاث قائمة الارتفاعات لتزيد قيمته بنسبة 9،5 بالمائة (2،990 دينار). وتحسن شهد السهم من التطور بنسبة 9،5 بالمائة منذ بداية سنة 2021.
وسجل سعر سهم “بي اتش بنك” ارتفاعا بنسبة 4،8 بالمائة (1،540 دينار) ولم يشهد السهم مادلات تذكر.
وتكبّد سهم المعامل الآلية بالساحل أكبر الخسائر بعد فقدان نسبة 5،8 بالمائة من قيمته (0،650 دينار)، أيضا وسط مبادلات لا تذكر.
وسيطر سهم شركة المشروبات على المعاملات مستحوذا على قيمة 0،7 مليون دينار من القيمة الجملية للمعاملات

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