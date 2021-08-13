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الكاف: تسجيل 05 وفيات و99 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2021/08/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” بالجهة، 05 حالات وفاة و99 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 231 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 10 اوت

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 580 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 16852 حالة تماثل منها 15893 شخصا للشفاء، فيما انخفض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 75 مصابا منهم 10 فقط في اقسام الانعاش والعلاج المكثف

كما أوردت الاحصائية الجديدة تواصل انخفاض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الذين بلغ عددهم اليوم 959 شخصا وهم يمثلون حصيلة الاصابات النشيطة المسجلة في الجهة خلال ال10 ايام الاخيرة

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