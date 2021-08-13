زغوان: حريق جبل أم الأبواب بالفحص يواصل زحفه والنيران تأتي على 500 هكتار من الاشجار الغابية

يواصل حريق جبل أم الأبواب بالفحص من ولاية زغوان، الذي اندلع اول امس الأربعاء تقدمه مما زاد في المساحات المتضررة، حيث أتت النيران إلى حدود هذه الساعة على حوالي 500 هكتار من الأشجار الغابية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد محمد الجوادي في تصريح ل(وات)

وأوضح ذات المصدر أنه تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية ومعدات الإطفاء الممكنة للسيطرة على الحريق وتطويق زحف النيران وحماية المواطنين القاطنين قرب مواقع الحريق خاصة بمنطقتي الشنانفة والسفيسيفة وأولاد الزوابي

وذكر الجوادي أن عمليات الإطفاء متواصلة من طرف أعوان الحماية المدنية ومصالح الغابات بمساعدة عدد من المواطنين، ولفت إلى أن صعوبة التضاريس وارتفاع سلسلة الجبال مع سرعة انتشار النيران حال دون السيطرة على الحريق وتطويقه رغم المجهودات المضنية التي يبذلها كافة المتدخلين بتعزيز من ولايتي باجة وبنعروس على امتداد اليومين السابقين

واشار إلى أن الجهة طلبت في ظل هذا الوضع تدخلا جويا لطائرة عسكرية للقيام بعمليات الإطفاء وإيقاف زحف النيران خاصة بالمناطق المتاخمة لولايتي سليانة والقيروان