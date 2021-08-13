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نابل: اكثر من 64 الف مستفيدا سيدعون خلال اليوم الثاني لعملية التلقيح المكثف ب28 مؤسسة تربوية

2021/08/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تطمح ولاية نابل التي احتلت المرتبة الاولى وطنيا في عدد الملقحين خلال اليوم الاول للتلقيح المكثف ب62882 ملقحا، الى ان تتجاوز هذا الرقم خلال اليوم الثاني للتلقيح المكثف الذي سينتظم يوم الاحد 15 اوت للفئة العمرية 18/39 سنة، وفق ما اكدته المديرة الجهوية للصحة رجاء محفوظ مشيرقي في تصريح ل/وات/.

واشارت مشيرقي الى ان عمليات التلقيح ستتوزع على 28 مركزا على غرار اليوم الاول مبرزة انه وقع ادخال تغيير على 3 مؤسسات فقط من بين المراكز التي ستفتح بهدف تامين سلاسة اكبر في انجاز عمليات التلقيح والانتظار، وتشمل تغيير المدرسة الاعدادية ساحة الشهداء بمعهد محمود المسعدي بنابل وتغيير معهد محمد بوذينة بالحمامات الى معهد الشهيد عاطف الشايب، وتغيير المدرسة الاعدادية بالهوارية الى المدرسة الابتدائية طريق الشاطئ.

وافادت من جهة اخرى انه سيقع دعوة نحو 64 الف شخص من الفئة العمرية 18/39 سنة، مرجحة ان يعرف العدد زيادة خلال اليومين القادمين.

وجددت في ذات السياق الدعوة الى الاقبال المكثف على عملية التلقيح من اجل التوقي من انتشار فيروس “كورونا” وتعزيز مناعة اكبر عدد ممكن من المواطنين.

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