المنستير: تسجيل 136 إصابة جديدة و3181 حالة نشطة بفيروس “كورونا” المستجد دون تسجيل حالات وفاة

ارتفع مجموع الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير خلال الفترة من مارس 2020 الى 11 أوت الجاري إلى 36 ألفا و225 إصابة منها 136 إصابة جديدة مسجلة، وفق ما ورد بنشرة للإدارة الجهوية للصحة الالكترونية

وتواصل تطور الحالات النشطة إلى 3181 حالة نشطة بتاريخ 11 أوت مقابل 3167 حالة نشطة إلى حدودّ 10 أوت الجاري و3076 حالة نشطة مسجلة إلى غاية 9 أوت الجاري، ولم يقع التصريح بتاريخ 11 أوت الجاري عن حالات وفاة جديدة ليظل المجموع منذ بداية الجائحة 829 حالة وفاة.

وعرفت الجهة في المقابل ارتفاعا في حالات الشفاء من فيروس “كورونا” المستجد إلى 32 ألفا و215 شخصا منها 122 حالة تعافي إضافية بتاريخ 11 أوت الجاري، وتوجد بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 128 حالة أي بنسبة اشغال جهوية لأسرة “كوفيد” بلغت 50 فاصل 2 في المائة.

وحافظت ولاية المنستير ومعتمدياتها ال13 على مستوى اختطار مرتفع جدّا وعلى نسق التراجع في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بالجهة، حيث سجلت خلال الأسبوعين الأخيرين وإلى غاية 11 أوت الجاري 277 إصابة في حين تراوحت الإصابات خلال ذات الفترة لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى معتمديات الجهة بين 570 إصابة بالوردانين و125 إصابة بقصيبة المديوني.

وتواصلت من ناحية أخرى عمليات التلقيح بالمراكز الجهوية للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير وقصر هلال والمكنين، امس الخميس، أين أمكن تلقيح مجموع 2716 شخصا بالجرعة الأولى، ولم تسجل الجهة لليوم الثاني على التوالي عمليات تلقيح بالجرعة الثانية ليكون مجموع الملقحين خلال الفترة من 13 مارس 2021 الى 12 أوت 2021 بالنسبة للجرعة الأولى 149 ألفا و48 شخصا، وبالنسبة للجرعة الثانية 75 ألفا و75 شخصا أي بنسبة تغطية للجرعة الأولى 24 فاصل 78 في المائة، وللجرعة الثانية 12 فاصل 48 في المائة، حسب ذات المعطيات التي نشرتها الإدارة الجهوية للصحة