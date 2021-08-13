مدنين، تسجيل 10 وفيات بسبب فيروس “كورونا” 3 منهم دون سن الثلاثين

توفي 10 اشخاص جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، 3 منهم دون سن ال30 وذلك خلال ال24 ساعة الاخيرة، ليرتفع اجمالي وفايات فيروس “كورونا” الى 947 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة في ارتفاع متواصل قد يتراجع في الايام المقبلة مع بداية اريحية داخل المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالجهة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز الذي بين ان نسبة الاشغال تراجعت الى 83 و84 بالمائة على اسرة الاكسيجين و88 و89 بالمائة في اقسام الانعاش

واضاف العنز ل(وات) ان الجهة سجلت من جملة 1146 عينة، 170 اصابة محلية جديدة بالفيروس بنسبة حدوث تراجعت الى 15 بالمائة، وتوزعت الاصابات بين 38 اصابة بمدنين الشمالية و35 اصابة بجرجيس و18 اصابة بكل من ميدون وحومة السوق و15 اصابة ببن قردان و13 اصابة بكل من اجيم ومدنين الجنوبية و12 اصابة بسيدي مخلوف و8 اصابات ببني خداش ليرتفع اجمالي الاصابات المحلية الى 27784 اصابة.

وتعافى من جهة اخرى 112 شخصا من فيروس “كورونا” منهم 35 شخصا بمدنين الشمالية و25 شخصا بجرجيس و22 شحصا بمدنين الجنوبية و10 اشخاص باجيم و8 اشخاص بحومة السوق و4 اشخاص بكل من ميدون وبن قردان و3 اشخاص ببني خداش وحالة شفاء واحدة بسيدي مخلوف ليتطور اجمالي حالات الشفاء الى 25619 حالة شفاء.