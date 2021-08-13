تراجع الحرارة بالمناطق الساحلية وتسجيل أقصاها بباجة وقبلي

سجّلت درجات الحرارة، الجمعة، انخفاضا إذ تراوحت القصوى منها بين 33 و39 درجة بالمناطق الساحلية وبين 40 و46 داخل البلاد مع هبوب الشهيلي. وسجلت أعلى المعدلات بولايتي باجة وتوزر حيث بلغت 46 درجة.

وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوّي إلى أن انتقال الكتل الهوائية الصحراوية شديدة الحرارة، على القارّة الإفريقيّة، غربا فسح المجال أمام التيّارات البحريّة ممّا ساهم في إنخفاض درجات الحرارة. وكانت المدن العشر الاشد حرارة مغربية و جزائرية. وتمّ تسجيل أعلى الدرجات بالمغرب الأقصى حيث بلغت بمراكش 48،6 وبفاس 46،7 درجات.

وعلى الصعيد العالمي وبالنسبة للتساقطات، تم تسجيل أمطار طوفانية بكل من البرتغال و الصين و الهند وروسيا بكميّات تجاوزت 120 مم وبلغت 258 كأعلى مجموع هطول بالبرتغال.

وتوقع المعهد ان تكون درجات الحرارة نهاية الأسبوع بتونس أعلى بقليل من المعدلات العادية (فارق من 2 إلى 4 درجات عموما) والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بخليج قابس و السباحة ممكنة مع ملازمة الحذر بعد الظهر بسواحل كل من صفاقس و قابس ومدنين.

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي،إلى تجنب أوقات الذروة الحرارية والتوقي من أشعّة الشمس الحارقة.