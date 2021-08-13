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المهدية: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 141 مصاب

2021/08/13 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ420 عينة، صدرت الجمعة، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة مواطنين اثنين إلى جانب تعافي 141 مصابا. وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 40 بالمهدية و30 بالسواسي و25 بالشابة و10 بكل من قصور الساف وأولاد الشامخ و9 بملولش وإصابة واحدة بالجم. وأحصت الجهة، منذ ظهور الفيروس، 21533 إصابة من بينها 19336 حالة شفاء و628 حالة وفاة و1569 حالة نشطة (حاملة للفيروس). وتلقى 409 مواطنين، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 125791 من بينهم 42150 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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