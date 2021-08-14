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السيطرة على حرائق الطارف الجزائريّة

2021/08/14 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

تمكنت الحماية المدنية الجزائرية، الجمعة 13 أوت 2021، من السيطرة على عدة حرائق اندلعت في ولاية الطارف الجزائرية الحدودية مع تونس.

وقالت إدارة الحماية المدنية بولاية الطارف، في بلاغ، إن وحداتها أخمدت معظم الحرائق التي نشبت بغابات الولاية، فيما تعمل وحداتها على إطفاء 3 حرائق أخرى، بالتنسيق مع محافظة الغابات وفرق الدرك والجيش.

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كاوا قد تداولوا مقاطع فيديو وصورا أرفقوها بوسم “الطارف تستغيث”، تظهر عددا من الحرائق التي نشبت بغابات الولاية واقترابها من منازل السكان، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل.

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