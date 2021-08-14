ماهي خصائص تلقيح موديرنا الذي سيتمّ استعماله في اليوم الوطني للتلقيح

قرّرت وزارة الصحة استخدام لقاحات موديرنا وجونسون آند جونسون خلال اليوم الثاني من حملة التلقيح المكثف المبرمج يوم الأحد 15 أوت، حيث سيتمّ استعمال لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة للطلبة والتلاميذ في حين ستتلقى باقي الشرائح من الفئة العمرية المترواحة أعمارهم من 18 إلى 39 سنة لقاح موديرنا.

ماذا نعرف عن لقاح موديرنا؟

هذا اللقاح مسموح بإعطائه لمن هم فوق الثامنة عشرة من العمر، وهو من إنتاج شركة موديرنا مشابه للقاح فايزر-بايونتك.

وأهم الاختلافات بين اللقاحين، أن الذي تنتجه موديرنا يمكن تخزينه في ثلاجات عادية ولا يتطلب شبكة نقل فائقة البرودة، مما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة بالنسبة للمرافق الصغيرة والمناطق النائية.

ويحتاج تخزين هذا اللقاح إلى حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، وذلك لمدة 30 يومًا، في حين يحتاج لقاح فايزر إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، لتخزينه للمدة نفسها.

ومثل نظيره من شركة فايزر، يعتمد لقاح موديرنا تقنية الحمض النووي الريبي المرسال “mRNA” التي تحفز الجسم على إنتاج بروتينات شبيهة بتلك الموجودة على سطح الفيروس، ليبدأ الجسم بإنتاج الأجسام المضادة المناسبة، التي يمكنها مواجهة الفيروس الحقيقي في حال دخوله الجسم.

وكانت التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعًا للقاح هي آلام موضع الحقن، والصداع، والتعب، وآلام العضلات والمفاصل، والقشعريرة.

هل اللقاح آمن ؟

يعدّ اللقاح مأموناً وفعالاً لدى الأشخاص الذين يعانون مشاكل طبية ترتبط بمخاطر الإصابة بمضاعفات كوفيد-19 الوخيمة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسل وأمراض الرئة أو الكبد أو الكلى، فضلاً عن الأمراض الأخرى المزمنة المستقرة والخاضعة للسيطرة.

ورغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات بشأن أثر اللقاح على الأشخاص منقوصي المناعة، فإن أفراد هذه الفئة المنتمين إلى إحدى المجموعات الموصى بتطعيمها يمكنهم تلقي اللقاح بعد تقديم المعلومات والمشورة لهم بهذا الشأن.

ويمكن عرض اللقاح كذلك على الأشخاص الذين سبقت إصابتهم بكوفيد-19، ولكن يمكنهم تأجيل التطعيم لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا-سارس-2.

ما هي الجرعة الموصى بها؟

يوصي فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي بإعطاء لقاح موديرنا mRNA-1273 على جرعتين (100 ميكروغرام، 0.5 ملغ لكل جرعة) بفاصل 28 يوماً بين الجرعتين. ويمكن تمديد الفترة الفاصلة بين الجرعتين إلى 42 يوماً عند اللزوم.

كما يوصى بالالتزام بالمقدار المقرر كاملاً وينبغي استخدام المنتج نفسه للجرعتين.

ما مدى نجاعة اللقاح؟

أظهر لقاح موديرنا نجاعة في الحماية من كوفيد-19 بنسبة 92 في المائة تقريباً، ابتداء من اليوم 14 بعد تلقي الجرعة الأولى.

هل للقاح نفس المفعول ضد المتحورات الجديدة للفيروس؟

استناداً إلى البيّنات المتوفرة حتى الآن، لا تؤثر النسخ المتحورة الجديدة لفيروس كورونا-سارس-2، بما في ذلك متحورا B.1.1.7 و501Y.V2، على فعالية لقاح موديرنا بالرنا المرسال. ويتواصل رصد وجمع وتحليل البيانات عن المتحورات الجديدة وتأثيرها على فعالية أدوات تشخيص كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته.

يذكر أن موديرنا هي شركة تكنولوجيا حيوية، تأسست عام 2010، ومقرها في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، وتعاون علماؤها مع باحثين من المعاهد الوطنية للصحة، لإنتاج لقاح لفيروس كورونا آخر، وهو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “ميرس”، وعندما أصدر الباحثون الصينيون التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد في شهر يناير، كانت الشركة مستعدة لبداية سريعة.