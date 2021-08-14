تخصيص 58 مركزا من بين 405 مركز لتلقيح للتلاميذ والطلبة بلقاح جونسون اند جونسن غدا الاحد

اكد المكلف بتسيير وزارة الصحة، علي مرابط، ان الوزارة خصصت 58 مركزا لتلقيح التلاميذ والطلبة الذين ينتمون إلى الفئة العمرية من 18الى 39 سنة والمسجلين في منظومة ” ايفاكس ” موزعة على كامل ولايات الجمهورية، وذلك في اطار اليوم الثاني من حملة التلقيح المكثف المبرمج يوم غد الاحد.

وأضاف، خلال اشرافه بمركز التلقيح بالمدرسة الاعدادية النموذجية بمنوبة على عملية تلقيح بيضاء، ان الدعم ياتي لتلافي اشكاليات البعد وتقريب خدمات التلقيح للجميع، مع الحرص على انجاح العودة المدرسية والجامعية القادمة بتمكينهم من لقاح الجرعة الواحدة “جونسون اند جونسون”.

وافاد مرابط، ان المراكز المذكورة من بين 405 مركز تلقيح ستستقبل غدا باقي الشرائح من الفئة العمرية المترواحة أعمارهم من 18 إلى 39 سنة، بما في ذلك المربين من الفئة العمرية الاقل من 39 سنة ، وذلك بعد دعوة مليون شاب وشابة والمنتمين لتلك الشريحة العمرية الى مراكز التلقيح عبر الارساليات القصيرة.

ودعا في الاطار الى ضرورة الالتزام بتوقيت الدعوات الى التلقيح تفاديا للاكتظاظ وحرصا على حسن التنظيم الذي تسعى اليه الوزارة بالتعاون مع بقية الوزارات والهياكل ومختلف مكونات المجتمع المدني والمتطوعين ، وذلك بهدف تلقيح اكثر ما يمكن من اجل اكتساب مناعة جماعية

وعاين مرابط الذي كان مرفوقا بوالي الجهة والمديرة الجهوية للصحة ر بمركز التلقيح بمنوبة الاستعدادات ليوم التلقيح المبرمج غدا ، كما أدى زيارة لقسم الإستعجالي بمعهد محمد القصاب لجبر وتقويم الأعضاء ، مطلعا هناك على ظروف العمل والا?حاطة بالمرضى ،وتحدث إلى الاطارات الطبية وشبه الطبية واستمع إلى مشاغل بعض المواطنين المتواجدين في قسم الإستعجالي.