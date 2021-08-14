اكثر من 12 بالمائة من التونسيين اتموا التلقيح ضد كوفيد 19 الى حدود 13 اوت

اتم نحو 12,68 بالمائة من السكان في تونس تلقيحهم ضد كوفيد 19، الى حدود يوم امس 13 اوت، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة في احصائياتها حول التلاقيح.

فقد استكمل، حسب ذات الاحصائيات الصادرة عن منظومة ايفاس، مليون و477 الف و187 شخصا تلاقيحم منهم مليون و 268 الف و858 شخصا تلقوا جرعتين و208 الاف و329 شخصا تلقوا جرعة واحدة باعتبار اصابتهم السابقة بالفيروس.

ويذكر ان عدد المسجلين في منظومة ايفاكس الى حدود يوم امس بلغ 4 ملايين و887 الف و242 شخصا.

وبينت الوزارة ان حوالي 103 الف شخص تمت دعوتهم امس الجمعة الى مراكز التلاقيح تقدم منهم 57 الف شخص وتلقى حولي 55 الف منهم الجرعة الأولى وحوالي الفين بالجرعة الثانية.