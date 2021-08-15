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المنستير-اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثّف: انتفاع 2979 شخصا بالتطعيم على غاية التاسعة صباحا

2021/08/15 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغ عدد المواطنين الذين انتفعوا بالتلقيح خلال اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف بولاية المنستير إلى غاية الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد 2979 مواطنا من مجموع 53 ألفا و871 شخصا من الشريحة العمرية 18- 39 سنة والذين تلقوا دعوة للتوجه نحو مراكز التلقيح بالجهة أي بنسبة 5.5 بالمائة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، في تصريح لـ”وات”.
من جانبه، اعتبر، المعتمد الأوّل للولاية، طارق البكوش، أنّ الانطلاقة اليوم كانت موفقة وسط جاهزية كبيرة لكافة المتدخلين الذين التحقوا بمواقعهم منذ السادسة صباحا، مثمنا، في هذا الإطار جهود المتطوعين والدور الكبير الذي يضطلعون به.
وأشار إلى أنّ 13 مركز تلقيح بولاية المنستير قد انطلقت في تقديم التلقيح في نفس الوقت الساعة السابعة صباحا، مؤكدا أن عملية التلقيح متواصلة بسلاسة وفي أجواء احتفالية وسط إصرار من جميع المتدخلين على انجاح هذا اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف، وفق تعبيره.

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