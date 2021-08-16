اول ظهور للوكاكو في تشكيلة تشيلسي سيكون ضد ارسنال

حدد توماس توخيل مدرب نادي تشيلسي يوم الثلاثاء كموعد لمشاركة المهاجم المنضم حديثا روميلو لوكاكو في تدريبات “البلوز” لتحضيره لأول ظهور في تشكيلته امام آرسنال بعد خضوعه للحجر الصحي حسبما افادت وسائل اعلام محلية يوم الاثنين.

ولم يشارك لوكاكو خلال فوز تشيلسي 3-0 على كريستال بالاس في البطولة يوم السبت الماضي لاتباعه بروتوكول الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا بعد قدومه من إيطاليا لينضم مجددا إلى النادي اللندني من إنتر ميلان.

وعاد لوكاكو (28 عاما) إلى تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه استرليني (135 مليون دولار) طبقا لتقارير صحفية بعد 7 أعوام من رحيله بعد أن قاد إنتر لتحقيق لقب البطولة الايطالية لأول مرة في 11 عاما الموسم الماضي.

وقال توخيل “نتوقع أن ينتهي روميلو من الحجر الصحي في الوقت المناسب حتى يتمكن من الانضمام إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء. سنحاول إعداده للعب ضد آرسنال ونأمل أن يكون على أرض الملعب”.

و أشار الى أنه من المتوقع مشاركة لاعب الوسط نغولو كانتي الذي غاب عن أول مباراة لتشيلسي هذا الموسم كإجراء احترازي بعد شعوره بآلام في الكاحل لكن روبن لوفتوس-تشيك سيغيب بعد إصابته بفيروس كورونا.

و أضاف المدرب الألماني “شعر نغولو بآلام في كاحله يوم الجمعة. شعر بذلك قبل مباراة كأس السوبر ضد فياريال. لعب وهو يعاني من بعض الألم وشعر به مرة أخرى (يوم الجمعة)”.

وأردف “قررنا استبعاده وعدم المخاطرة الآن في بداية الموسم. أعتقد أن نغولو سيعود في منتصف الأسبوع ليستعد لمباراة آرسنال” الأحد القادم.

وختم تصريحاته “روبن للأسف كانت نتيجة اختباره إيجابية يوم الخميس. إنه في العزل الآن ويتبع البروتوكول ولهذا السبب لم يتمكن من المشاركة في مباراة بالاس”.