المنستير: تسجيل 4 وفيات و308 إصابات و846 حالة تعافي جديدة خلال ثلاثة أيام

سجلت الجهة الصحية بالمنستير 4 وفيات جديدة، و308 إصابات إضافية منها 69 إصابة بمعتمدية المنستير، و846 حالة تعافي خلال ثلاثة أيام من 12 الى 14 أوت الجاري ليتطور المجموع منذ بداية الجائحة إلى 839 حالة وفاة، و36 ألفا و537 إصابة، و33 ألفا و60 حالة تعافي، وفق ما نشرته اليوم الاثنين الإدارة الجهوية للصحة بصفحتها الالكترونية الرسمية

وعرفت الجهة انخفاضا في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى حدودّ يوم 14 أوت الجاري 262 إصابة، غير أنّ الولاية وجميع معتمدياتها مازالت مصنفة ذات اختطار مرتفع جدّا باعتبار أنّ الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى المعتمديات تراوحت خلال ذات الفترة بين 536 إصابة بالوردانين و119 إصابة بقصر هلال.

وتعدّ الجهة حاليا 2935 حالة نشطة، و108 حالات مصابة بفيروس “كورونا” مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات، وتراجعت نسب اشغال أسرة “كوفيد” بالجهة إلى 42 فاصل 4 في المائة.

وبلغ من ناحية أخرى مجموع الملقحين على مستوى المراكز الجهوية بالمنستير وقصر هلال والمكنين وجمال للتلقيح ضدّ “كوفيد19” أو مع الفريق المتنقل 155 ألفا و958 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ “كوفيد19” إلى غاية 14 أوت الجاري، أي بنسبة تغطية 25 فاصل 93 في المائة بالنسبة إلى مجموع السكان بالولاية

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير في اليوم الوطني الأول للتلقيح المكثف 8 أوت الجاري تلقيح 19 ألفا و134 شخصا من الذين تتراوح أعمارهم 40 سنة فما فوق، وخلال اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف ضدّ “كوفيد19” 15 أوت الجارى تلقيح مجموع 32 ألفا و156 شخصا من الشريحة العمرية 18 سنة 39 سنة.