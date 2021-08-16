احباط محاولة تهريب أكبر كميّة من الكوكايين

اكد هيثم زناد الناطق الرسمي باسم الديوانة اليوم الاثنين 16 اوت 2021 ان احباط محاولة تهريب 17 كلغ من الكوكايين فجر يوم امس يعتبر عملية نوعية مذكرا بان الكميات المحجوزة قياسية مبينا ان قيمتها المالية قد تصل الى 15 مليون دينار.

وابرز زناد في تصريح لاذاعة ” شمس” انه تم ضبط كمية الكوكايين في سيارة تحمل ترقيما اجنبيا كانت تقودها مواطنة تونسية مبينا انه بتمرير السيارة على اجهزة الكشف تبين وجود ما اسماها بالاجسام المشتبه فيها بها.

وقال ان فرقة التفتيش قامت باخضاع السيارة للتفتيش وانه تم العثور على 15 صفيحة من مخدر الكوكايين مبينا ان قيمتها المالية التقريبية ستحددها الفرق الامنية المختصة في مكافحة المخدرات وانها ستعاين نوعيتها.

ولفت الى ان سعر الغرام الواحد من الكوكايين يتراوح بين 250 و400 دينار في السوق مشيرا الى خطورة هذا النوع من المخدرات الذي قال انه يتسبب في ادمان كبير وفي مشاكل صحية .

وكشف ان القيمة المالية للكوكايين المحجوز تتراوح بين 5 و15 مليون دينار .