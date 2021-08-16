سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و20 إصابة جديدة مقابل 11 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 3 وفيات و20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 110 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ”وات”.

وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات إلى 23 ألفا و207 إصابات منها 21 ألفا و878 حالة شفاء و717 حالة وفاة.

هذا ويبلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية حاليا 133 مصابا بعد ايواء 16 مصابا اليوم، حيث يقيم 79 مصابا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، و11 بالمستشفى المحلي ببئر الحفي، و10 بالمستشفى المحلي بالرقاب، و8 بالمستشفى المحلي بسيدي علي بن عون، و6 بمستشفى أولاد حفوز، و10 بمستشفى المكناسي، ومصابين اثنين بمستشفى منزل بوزيان، و7 بمستشفى جلمة. هذا وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بالجهة منذ ظهور فيروس “كورونا”، 70 ألفا و54 تحليلا بعد رفع 65 تحليلا جديدا بتاريخ اليوم.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات سيدي بوزيد الغربية بـ7765 حالة، تليها المكناسي بـ2187 حالة، ثم سيدي بوزيد الشرقية بـ1916 حالة، ثم المزونة بـ1750 حالة، ثم الرقاب بـ 1702 حالة، وأولاد حفوز بـ1533 حالة، والسوق الجديد بـ1361 حالة، وجلمة بـ1263 حالة، ثم بن عون بـ1115 حالة، ثم بئر الحفي بـ845 حالة، ومنزل بوزيان بـ806 حالات، ثم السبالة بـ769 حالة، وأخيرا السعيدة بـ 221 حالة.