مستشار رئيس الجمهوريّة يكشف سبب التأخر في الاعلان على إسم رئيس الحكومة

اكد وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية اليوم الاثنين 16 اوت 2021 انه “سيتم الاعلان عن اسم رئيس الحكومة المناسب في الوقت المناسب” معربا عن تفهمه للطلبات بالاسراع في الكشف عن اسم رئيس الحكومة الجديد مشددا على ان رئاسة الجمهورية ترى ما يعتبره البعض تاخيرا في الاعلان عن ذلك انه من باب التريث.

وابرز الحجام في حوار على “الاذاعة الوطنية” ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يعمل منذ الاعلان عن التدابير الاستثنائية على كل الملفات وانه حريص على ملف رئاسة الحكومة وعلى ان “ياخذ هذا الملف وقته حتى تتم بلورة فكرة واضحة عن مستوى رئيس الحكومة والفريق الحكومي الذي سيعمل معه وعن مستوى طريقة العمل في الفترة القادمة” لافتا الى ان “الموضوع لا يهم فقط رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة والى ان هناك مسارات اخرى سياسية واقتصادية واجتماعية يتعين النظر فيها.”

وشدد على ان “كل شيء ياخذ وقته حتى يكون الاختيار على الشخصية الانسب والافضل” معربا عن تفهمه رغبة البعض في التعرف على اسم رئيس الحكومة في اسرع وقت داعيا هؤلاء الى ان تكون لهم ثقة في اختيارات رئيس الجمهورية والى ان تكون لهم الثقة ايضا في انه سيتم في الوقت المناسب الاعلان عن الشخص المناسب لتولى ادارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة مذكرا بان ملفات عديدة ستكون مفتوحة في الفترة المقبلة .

واعتبر الحجام من جهة اخرى ان يوم امس كان الجزء الثاني من الفرحة التونسية بالتلقيح وانه انجاز انضاف الى الانجاز الذي تحقق في اليوم الاول للتلقيح المكثف بتلقيح 551 الف مواطن مؤكدا انه تم يوم امس تلقيح قرابة 600 الف مواطن في 12 ساعة وان ذلك يعني ان تونس تمكنت من تلقيح قرابة مليون و200 مواطن في يومين.

واشاد الحجام بالجهود التي قال ان الكثير من نساء ورجال تونس قاموا بها من مختلف الوزارات ومن المجتمع المدني وغيرها معتبرا ما حصل يوم امس هبّة وطنية.

واضاف ان ما يبعث على الانشراح هو اجواء الثقة التي بعثت بين المواطن والدولة وحالة الفرح والحبور التي انتابت التونسيين معتبرا ان ذلك يؤكد انهم كانوا ينتظرون حركة تبعث فيهم الامل في المستقبل وان ذلك مهم بالنسبة للمعنويات.