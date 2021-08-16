رئيس الجمهورية يؤكد خلال زيارته مطار تونس قرطاج الدولي أن حرية التنقل مضمونة ولا نية للمساس بها‎‎

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال زيارة غير معلنة أداها إلى مطار تونس قرطاج الدولي، الإثنين، أن حرية التنقل مضمونة ولا نية للمساس بها، وأن الإجراءات الاحترازية لا تعني حرمان التونسيين والتونسيات من حقهم في التنقل، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وذكّر رئيس الجمهورية في ذات السياق، بأنه يتعين على الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الذين تعلّقت بهم شبهات فساد تسوية وضعياتهم مع القضاء، مشدّدا على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وقد اطلع سعيد بالمناسبة، على سير العمل بمختلف الفضاءات بمطار تونس قرطاج الدولي وعلى الظروف التي تتمّ فيها إجراءات السفر، كما استمع إلى ملاحظات ومقترحات عدد من المواطنين.

وكان رئيس الجمهورية قرر، خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية مساء الأحد 25 جويلية 2021، الموافق للذكر 64 لعيد الجمهورية، رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية.

وقد قرر سعيد، آن ذاك، تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن كل أعضائه مؤكدا أن الدستور لا يسمح بحل البرلمان ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله.

وشرعت السلطات التونسية عقب هذه القرارات في إيقاف نواب ومسؤولين، بينهم وزراء سابقون، تعلقت بهم قضايا سابقة ووضع عدد آخر تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن فتح تحقيقات ضد آخرين.