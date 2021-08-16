المهدية : انخفاض نسبة إشغال أسرة الإنعاش إلى 81 بالمائة لأول مرة منذ شهرين

نزلت نسبة إشغال أسرة الإنعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، الاثنين، ولأول مرة منذ شهرين، إلى حدود 81 بالمائة، بعدما كانت عند مستوى 100 بالمائة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ234 عينة، صدرت اليوم، وفاة مصاب واحد، وتسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل تعافي 121 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 38 بشربان و20 بقصور الساف و15 بسيدي علوان و11 بالمهدية و7 بملولش و6 بالجم و5 بالسواسي إلى جانب 4 إصابات بأولاد الشامخ و3 بالشابة وإصابة واحدة ببومرداس.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 21824 إصابة، من بينها 19722 حالة شفاء و638 حالة وفاة و1464 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 882 مواطنا، اليوم الاثنين، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 142944، من بينهم 42760 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.