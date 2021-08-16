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سليانة : تسجيل 4 حالات وفاة و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين المنقضيين

2021/08/16 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

سجلت ولاية سليانة، خلال اليومين المنقضيين 4 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” إلى جانب 78 إصابة جديدة، ارتفعت بموجبها الحصيلة الوبائية بالجهة إلى 478 وفيات و13 ألفا و 878 إصابة، وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بسليانة.

وتتوزع إلاصابات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى15 بمعتمديتي بوعرادة وقعفور و14 بالكريب و13 بسيدي بورويس و11 بسليانة المدينة و9 بالروحية وحالة بمكثر
ويبلغ حاليا عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 18 حالة من بينها حالتين بالانعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 39 مصابا.

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