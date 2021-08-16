الحصيلة النهائية لعدد الملقحين في اليوم المفتوح الثاني للتلقيح المكثف ضد كورونا تبلغ 596 ألفا و164 شخصا (

بلغت الحصيلة النهائية لعدد الملقحين في اليوم المفتوح الثاني للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا، 596 ألفا و164 شخصا، حسب بلاغ صادر اليوم الاثنين عن رئاسة الجمهورية.
وانتظم اليوم المفتوح الثاني للتلقيح المكثف ضد كورونا، الذي خصص للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة، أمس الأحد بأكثر من 400 مركز تلقيح بكافة ولايات الجمهورية، لاستقبال المدعوين بارساليات قصيرة لتلقي التلقيح إلى حدود الساعة السابعة مساء، قبل ان تعلن وزارة الصحة عن فتح عملية التلقيح في الساعات الأخيرة لفائدة التلاميذ والطلبة البالغين من العمر 18 سنة فما فوق من غير المسجلين في منظومة “ايفاكس”.
ويتوزع اجمالي الملقحين في اليوم المفتوح الثاني حسب الولايات كما يلي:
أريانة: 34794
تونس: 69272
بن عروس: 52650
سليانة: 6750
جندوبة: 15075
الكاف: 9519
تطاوين: 2412
زغوان: 7150
القيروان: 13901
قفصة: 19280
منوبة: 23236
باجة: 12669
مدنين: 15983
نابل: 55253
القصرين: 18886
سيدي بوزيد: 16543
صفاقس: 64075
سوسة: 49705
المنستير: 32156
المهدية: 15259
توزر: 7835
قبلي: 7682
بنزرت: 27630
قابس: 18448
وتوجهت رئاسة الجمهورية في ذات البلاغ، بجزيل الشكر إلى جميع الوزارات والهياكل الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمتطوعين الذين “تحلوا بحس وطني عال وبذلوا جهودا كبيرة”، للمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا اليوم الثاني للتلقيح المكثّف ضد كوفيد-19.
يذكر ان وزارة الصحة كانت أعلنت مساء أمس الأحد أن حصيلة عمليات التلقيح المكثف التي انتظمت، بكامل ولايات الجمهورية، بلغت 594 ألفا و141 عملية تلقيح بـ 405 مركز مخصص للغرض.