الحصيلة النهائية لعدد الملقحين في اليوم المفتوح الثاني للتلقيح المكثف ضد كورونا تبلغ 596 ألفا و164 شخصا (

بلغت الحصيلة النهائية لعدد الملقحين في اليوم المفتوح الثاني للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا، 596 ألفا و164 شخصا، حسب بلاغ صادر اليوم الاثنين عن رئاسة الجمهورية.

وانتظم اليوم المفتوح الثاني للتلقيح المكثف ضد كورونا، الذي خصص للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة، أمس الأحد بأكثر من 400 مركز تلقيح بكافة ولايات الجمهورية، لاستقبال المدعوين بارساليات قصيرة لتلقي التلقيح إلى حدود الساعة السابعة مساء، قبل ان تعلن وزارة الصحة عن فتح عملية التلقيح في الساعات الأخيرة لفائدة التلاميذ والطلبة البالغين من العمر 18 سنة فما فوق من غير المسجلين في منظومة “ايفاكس”.

ويتوزع اجمالي الملقحين في اليوم المفتوح الثاني حسب الولايات كما يلي:

أريانة: 34794

تونس: 69272

بن عروس: 52650

سليانة: 6750

جندوبة: 15075

الكاف: 9519

تطاوين: 2412

زغوان: 7150

القيروان: 13901

قفصة: 19280

منوبة: 23236

باجة: 12669

مدنين: 15983

نابل: 55253

القصرين: 18886

سيدي بوزيد: 16543

صفاقس: 64075

سوسة: 49705

المنستير: 32156

المهدية: 15259

توزر: 7835

قبلي: 7682

بنزرت: 27630

قابس: 18448

وتوجهت رئاسة الجمهورية في ذات البلاغ، بجزيل الشكر إلى جميع الوزارات والهياكل الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمتطوعين الذين “تحلوا بحس وطني عال وبذلوا جهودا كبيرة”، للمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا اليوم الثاني للتلقيح المكثّف ضد كوفيد-19.

يذكر ان وزارة الصحة كانت أعلنت مساء أمس الأحد أن حصيلة عمليات التلقيح المكثف التي انتظمت، بكامل ولايات الجمهورية، بلغت 594 ألفا و141 عملية تلقيح بـ 405 مركز مخصص للغرض.