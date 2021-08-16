بن عروس : النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تأذن بإعادة فتح بحث تحقيقي ضد 3 نواب مشتكى بهم من قبل وزارة التربية

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في بن عروس ، بإعادة فتح بحث تحقيقي ضد 3 نواب ، تعلّقت بهم شكاية كانت رفعتها وزارة التربية ضدّهم على إثر زيارتهم لمعهد النور للمكفوفين في بئر القصعة وتنزيل شريط فيديو من قبلهم على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن استجواب مجموعة من التلاميذ واستصدار شهادات منهم في سوء معاملتهم والتحرّش بهم من قبل بعض الاطارات التربوية العاملة بالمؤسسة.

وأفاد التاطق الرسمي باسم محكمة بن عروس القاضي عمر حنين في تصريح اليوم لـ(وات) بأن النيابة العمومية ، أذنت لأعوان فرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس باعادة مباشرة القضية بعد صدور رفع الحصانة عنهم وفتح بحث ضدّ كل من راشد الخياري ومحمد العفاس واية الله الهيشري ، على خلفية الشكاية التي رفعتها ضدهم وزارة التربية .

وأضاف القاضي عمر حنين ان الفرقة المعنية ستوجّه استدعاءات إلى النواب المذكورين للمثول أمامها وإجراء الأبحاث اللازمة في الحادثة موضوع الشكاية .

وكانت وزارة التربية اعتبرت في بلاغ لها إبّان الواقعة ( فيفري 2020) أن ماقام به النوّاب “عمل مخالف لكل التراتيب القانونية المعمول بها في علاقة بالمؤسسة التربوية ومنتسبيها وانتهاك صارخ لحرمة التلميذ المكفولة من قبل اجهزة الدولة وتشريعاتها”وأ ما قام به النواب موجب للتتبعات القانونية والقضائية.