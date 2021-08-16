توننداكس” يستهل الأسبوع على وقع إيجابي منهيا حصة الاثنين مرتفعا بـ2ر0 بالمائة‎‎”

استهل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس، “توننداكس”، معاملاته الأسبوعية على وقع إيجابي ليقفل، حصة الإثنين، على ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة ويدرك النقطة 84ر7299 وسط حجم تداول ناهز 1 مليون دينار، حسب الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتميز سهم “سيرياليس” بأفضل أداء خلال الحصة، إذ تمكن من تحقيق زيادة بنسبة 9ر4 بالمائة وسعر 930ر8 دينار، دون تسجيل أي تبادل.

وارتقى سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب بما يعادل 3 بالمائة، مسجلا مبادلات قدرها27 ألف دينار.

في المقابل، تقهقر سعر سهم “لاندور” بنسبة 9ر2 بالمائة منهيا حصة التداول على سعر 320ر9 دينار في حين لم تتخط قيمة المبادلات على السهم الألف دينار.

وتراجع سهم “اوفيس بلاست” بدوره بنسبة 4ر2 ليقفل على سعر 620ر1 دينار وسط حجم تداول ضعيف قدره ألفا دينار.

وكان سهم البنك الوطني الفلاحي الأكثر تداولا خلال الحصة، في حدود 211 ألف دينار، أي ما يعادل 21 بالمائة من القيمة الجملية للمعاملات خلال حصة الإثنين، وليتمكن السهم من تحقيق زيادة في سعره بنسبة 7ر0 بالمائة وليقفل على سعر 7 دنانير.