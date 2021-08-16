هيئة مكافحة الفساد تحيل قضية بخصوص شبهات فساد تتعلق باقتناء معدات لفائدة شركة السكك الحديدية

أحالـت الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد على أنظار وكيـل الجمهوريـة لـدى المحكمـة الإبتدائيـة بتونـس، ختم أعمال التقصي في شـبهات فسـاد مـالي وإداري في صفقة اقتناء عوارض خشـبية، كانت أبرمتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع أحد المزودين الأجانب خلال سنة 2017.

وقد توصلت الهيئة، وفق ما نشرته، الإثنين، ضمن نشريتها الأسبوعية، إلى “جملة مـن القرائـن الجديـة والمتظافرة “بخصـوص شبهات تعلقت بطلــب عــروض دولي أصدرتــه الشركـة الوطنيـة للسـكك الحديديـة التونسـية بتاريـخ 04 أفريـل 2017 لاقتنـاء 13690عارضـة خشـبية في إطــار ســد حاجياتهــا ومنهــا خاصــة تجديــد مســار الســكة الحديديــة عـلـى الخــط رقــم 1 الر ّابـط بـين منطقتـي تونـس وبنـزرت والخـط رقـم 10 الرابط بين منطقة بئر بورقبـة والحمامـات ورقـم 22 الرابـط بـين سوسـة والمنستير والمهدية وكذلك، الخط الرابط بين العاصمة وجندوبة .

وقـد تـم إمضـاء عقـد الصفقـة يــوم 20/10/2017 مــع مــزود أجنبــي بقيمــة 000ر082ر010ر2د والــذي شرع عمليــا في وســق العــوارض إلى تونــس عــلى أقســاط بدايــة مــن شــهر جانفــي 2019 بلغــت في مجملهــا 9ر534 قطعـة بتاريـخ 3/10/2019 مـن الكميـة الجمليّة المتفق بشأنها إلّا أنّه بعد التقصّي تبين للهيئة وقـوع إخـلالات وتجـاوزات في مسـار الصفقة محـل التتبـع وخاصـة في مرحلـة قبـول العـوارض الخشـبية والإمضـاء عـلى محضـر الاستلام الوقتـي وإيداعهــا مبــاشرة بورشــات الشركــة دون فرزهــا والتثبــت مــن مــدى مطابقتهــا للمواصفــات والــشروط الفنيــة المطلوبــة.

كما تبــين وجــود كميــة مــن العــوارض الخشــبية غـيـر الصالحـة للاستعمال تقـدر بـــــ 2255 عارضـة من مجمــوع 5876 قطعــة أمكــن للجهــات المختصــة اختبارهــا ومعاينتهــا بعــد إثــارة الشــبهات وهــو ّ مـا يعنـي أن أكـثر مـن 38 بالمائة مـن تلـك العـوارض غــر مطابقــة للمعايـيـر والمواصفــات التقنية، مــا يمثـل خطـرا جديـا عـلى جـولان القطـارات وعلـى سلامة المســافرين في صورة تركيبها.

كما تبـين، أيضا، أن جــزء مــن العــوارض غـيـر الصالحــة لاسـتعمال، قـد سـبق توزيعـها وتركيبـها بعـدد مـن خطــوط الســكة ببعــض المناطق بالجمهورية.

وثبت، وفق ما أكدته الهيئة ضمن نشريتها، وبالرجوع إلى المنظومة الديوانية “سند” وبعد مراجعة التصاريح الديوانية أنّ الشركة الوطنية للسّكك الحديدية التونسية قد تسلمت وإلى غاية 30/10/2019 حوالي 9534 عارضة خشبية قادمة من رومانيا عبر ميناء رادس في حين أشارت التحريات إلى أنّ ورشات الشركة لم تتسلّم فعليا سوى 9338 قطعة، أي بنقص قدره 196 عارضة خشبية لم يتسنّ تحديد مآلها.

يشار إلى أن منطلـق البحث في هـذا الملف، كان بموجب عريضـة مدعمـة بمؤيـدات وعـدد مـن الملاحـق وردت على الهيئـة بتاريـخ 24 نوفمبر 2020، تضمنـت تبليغـا عـن إخلالات وتجـاوزات وشـبهات فسـاد في الصفقـة المذكورة ومنهـا خاصـة عـدم مطابقـة العـوارض الخشـبية المقتنـاة للشروط والمواصفـات الفنيـة المطلوبـة.