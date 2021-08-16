قبلي : تسجيل حالتي وفاة و134 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أحصت مصالح الادارة الجهوية للصحة حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس كورونا نهاية الاسبوع المنقضي واحدة بمعتمدية قبلي الشمالية والاخرى بمعتمدية دوز الجنوبية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات المصرّح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي منذ بداية الجائحة الى حد الان الى 433 حالة.

وذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد اليوم الاثنين في تصريح لـ(وات) أنه قد تم ايضا رصد 134 حالة اصابة جديدة بالفيروس تم اثبات 19 منها من بين 93 عيّنة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي في حين تم التاكد من 115 حالة المتبقية عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة او من قبل بعض المخابر الخاصة ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء الـــــى اليوم الى 13068 حالة منها 11823 حالة تعافي فيما لا تزال 812 حالة مصنفة نشطة.

ويظهر التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حســـــــب المعتمديات منذ ظهور الوباء الى اليوم إحصاء 2942 حالة إصابة مؤكدة بمعتمدية قبلي الشمالية تعافت منها 2705 حالة فيما لا تزال 168 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 69 حالة وفاة كما سجــلت 2718 حالة مؤكدة الى حد الان بمعتمدية قبلي الجنوبية تعافت منها 2527 حالة فيما لا تزال 115 حالة مصنفة نشطة مــع تسجيل 76 حالة وفاة.

و سجلت معتمدية دوز الشمالية 2587 حــالة اصابة مؤكدة منها 2351 حالة تعاف فيما لا تزال 126 حالة مصنّفة نشطة مع تسجيل 110 حالة وفاة في حين سجلت معتــمدية دوز الجنــوبية 1158 حالة اصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء الى حدود اليوم منها 1017 حالة تعاف و82 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 59 حالة وفاة .

اما في معتمدية سوق الاحد فقد ثبت تعرّض 2274 شخصا الى حد الان للاصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء تعافى منهم الى اليوم 2030 شخصا فيما لا تزال حالة 163 شخصا مصنّفة من الحالات النشطة مــع تسجيل 81 حالة وفاة في حين تم التأكّد من إصابة 1274 شخصا من معتمدية الفوّار إلى حد الان بالفيروس تعافى منهم 1095 شخصا مقابل 145 شخصا مصنّفين من الحالات النشطة مع تسجيل 34 حالة وفاة .

وسجّلت معتمدية رجيم معتوق 113 حالة ايجابية منذ ظهور الجائحة الى اليوم تعافت منها 97 حالة فيما لا تزال 12 حالة مصنفة نشطة الى حد الان الى جانب تسجيل 4 حالات وفاة علاوة على وجود حالتين اخرتين لم يتم الى حد الان تحديد مكانهما منهما حالة مصنفة نشطة.

يشار الى ان المعدل العام لحدوث الاصابات بولاية قبلي خلال 14 يوما الاخيرة تراجع لاول مرة منذ مطلع الشهر الجاري الى اقل من 500 حالة على كل 100 الف ساكن حيث بلغ اليوم 480 فاصل 6 حالة على كل 100 الف ساكن.