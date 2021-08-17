وزارة الصحة: تطعيم 28632 شخصا ضد كورونا يوم 16 أوت الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم بتاريخ يوم الاثنين 16 أوت الجاري تطعيم 28632 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الملقحين الى 4690354 شخصا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في مارس الماضي

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح أن اجمالي عدد الملقحين يتوزع بين 3406841 شخصا تلقوا الجرعة الاولى و1283513 تلقوا الجرعة الثانية الى غاية يوم 16 أوت الجاري

ولفتت الوزارة الى أنه منذ انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا والى غاية تاريخ 16 أوت الجاري استكمل 1842302 شخصا التلقيح حيث تلقى 1283513 شخصا جرعتين من التلقيح وتلقى 288079 شخصا لقاحا من جرعة واحدة و270710 شخصا جرعة واحدة من اللقاح ممن أصيبوا سابقا بكورونا

وأبرزت الوزارة أن عدد المسجلين بمنظومة التسجيل عن بعد “ايفاكس” لتلقي التلقيح ضد كورونا بلغ الى حدود منتصف النهر و15 دقيقة من يوم الثلاثاء 17 أوت الجاري 5225848 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين في تلقي التلقيح الى المبادرة بالتسجيل