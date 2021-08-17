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زغوان: تواصل زحف النيران بجبل منصور بالفحص رغم التدخل الجوي

2021/08/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يواصل أعوان الحماية المدنية ومصالح الغابات بزغوان بمعاضدة من فرق الحماية المدنية بالولايات المجاورة، التدخل لإيقاف زحف النيران نتيجة الحريق الذي اندلع مساء اول امس الاثنين بجبل منصور بالفحص، والذي يقع على مقربة من موقع الحريق الذي نشب بغابات جبل أم الأبواب الأسبوع الماضي.

وذكر المدير الجهوي للحماية المدنية العميد محمد الجوادي في تصريح ل(وات) أنه نظرا لكثافة المساحات الغابية وصعوبة التدخل الميداني في ظل غياب ممرات وسرعة انتشار النيران، فقد تم الاستنجاد بالتدخل الجوي حيث قامت طائرة عسكرية يوم أمس الاثنين ب5 طلعات إطفاء بالأماكن الوعرة والمرتفعة و5 طلعات مماثلة اليوم الثلاثاء، مع مواصلة شاحنات الإطفاء تدخلها الميداني

واشار الجوادي الى انه تم إجلاء عدد من العائلات القاطنة قرب موقع الحريق والتنبيه على البعض الآخر بالابتعاد عن أماكن النيران وإجلاء مواشيهم خاصة بعد تسجيل انفجارات ناتجة عن وجود قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية، حسب المعاينات الأولية

وأفاد مدير إقليم الحرس الوطني بزغوان العميد عادل السماتي ل(وات) بأن أسباب الحريقين المذكورين تعود حسب التحريات الأولية إلى “عمل إجرامي” تسعى المصالح الأمنية المختصة إلى الكشف عن مرتكبيه

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