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عاجل: تغيّرات مفاجئة في حالة الطقس بهذه المناطق

2021/08/17 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تتوقع مصالح الرصد الجوي حصول بعض التغيّرات في حالة الطقس، الثلاثاء، وظهور مؤشر بخصوص تكون سحب رعدية ترافقها أمطار بالمناطق الغربية للبلاد لتشمل الوسط الشرقي تدريجيا مع تساقط البرد بأماكن محدودة في مرحلة أولى تهم ولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد ومن ثم زغوان والقيروان فسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.

وتهب الرّياح معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم في الساعة قرب السواحل الشمالية كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم أثناء ظهور السحب الرعدية.

ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالشمال ومتموج فمضطرب بالسواحل الشرقية.

وتشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا بالشمال وبجهة الساحل حيث تتراوح الدرجات القصوى بين 30 و38 درجة وتكون بين 38 و45 درجة ببقيّة المناطق مع ظهور الشهيلي.

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