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المهدية: تسجيل حالتي وفاة و 127 إصابة جديدة وتعافي 64 مصابا بفيروس كورونا

2021/08/17 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

 سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الثلاثاء، وفاة مصابين اثنين بالفيروس، ليرتفع مجمو سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الثلاثاء، وفاة مصابين اثنين بالفيروس، ليرتفع مجموع الوفيات بالجهة إلى 640 حالة، مع الكشف عن 127 إصابة جديدة، إلى جانب تعافي 64 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 26 بكل من المهدية والشابة و17 بملولش و16 بالسواسي و15 بسيدي علوان و14 بقصور الساف و9 بهبيرة و3 بالجم وإصابة واحدة بشربان.

وبلغ مجموع الإصابات بالجهة، منذ ظهور الفيروس، 21951، من بينها 19784 حالة شفاء و640 حالة وفاة و1527 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1391 مواطنا، اليوم الثلاثاء، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 145217، من بينهم 43605 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.ع الوفيات بالجهة إلى 640 حالة، مع الكشف عن 127 إصابة جديدة، إلى جانب تعافي 64 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 26 بكل من المهدية والشابة و17 بملولش و16 بالسواسي و15 بسيدي علوان و14 بقصور الساف و9 بهبيرة و3 بالجم وإصابة واحدة بشربان.

وبلغ مجموع الإصابات بالجهة، منذ ظهور الفيروس، 21951، من بينها 19784 حالة شفاء و640 حالة وفاة و1527 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1391 مواطنا، اليوم الثلاثاء، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 145217، من بينهم 43605 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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