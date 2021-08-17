تطعيم أكثر من 5 آلاف سجين باللقاح المضاد لكورونا منذ شهر مارس الماضي

تلقى أكثر من 5 الاف سجين التلقيح المضاد لكورونا خلال حملة التطعيم التي شملت الوحدات السجنية، وفق ما أكدته مستشارة وزير الصحة ايناس العيادي.

وذكرت العيادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، ان وزارة الصحة أطلقت منذ شهر مارس 2021 عملية التلقيح في مختلف الوحدات السجنية وذلك بالتعاون مع ادارة الصحة السجنية التابعة لوزارة العدل.

وأفادت أنه عمليات التلقيح انتظمت بكافة السجون ولم تشمل مراكز الإيقاف نظرا لأن مدة التذكير بين الجرعتين الأولى والثانية المحددة بشهرين، تفوق فترة الايقاف، مؤكدة أن هدف إجراء حملة التطعيم بالسجون تمثل في حماية صحة المساجين وموظفي الوحدات السجنية من مخاطر تفشي العدوى بكورونا.

وفي سياق آخر أكدت العيادي، أن وزارة الصحة تدرس مع شركائها خيار تنظيم يوم مفتوح إضافي في إطار حملة التلقيح المكثف التي أطلقت منذ يوم 8 أوت ومكنت من تلقيح أكثر من مليون تونسي.

ومن المبرمج تنظيم يوم مفتوح جديد للتلقيح المكثف يوم 5 سبتمبر المقبل، للتلقيح بالجرعة الثانية لفائدة الشريحة العمرية 40 عاما فما فوق، وتخصيص يوم 12 سبتمبر للتلقيح بالجرعة الثانية لفائدة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 18 الى 39 سنة بعد تلقيهم الجرعة الأولى يوم 15 اوت الجاري، حسب ذات المسؤولة.

جدير بالذكر، أن تونس شرعت مؤخرا في حملة تلقيح ضد كورونا من خلال تنظيم أيام للتلقيح المكثف شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، كما أدمجت الصيادلة في تنظيم عمليات التلقيح لفائدة المواطنين على ان يقع لاحقا تشريك أطباء الشغل في هذه الحملة في مسعى لبلوغ نسبة عامة للتلقيح ب 50 بالمائة من مجموع السكان قبل انقضاء شهر أكتوبر المقبل.