صفاقس : تسجيل 6 وفيات و179 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

عرفت ولاية صفاقس خلال الساعات ال24 الاخيرة، 6 وفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” و179 اصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 117 شخصا وذلك من ضمن 709 تحليلا مخبريا، تم انجازها، امس الاثنين، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، بلغت نسبة ايجابيتها 25 فاصل 24 بالمائة.

وباعتماد هذه الحصيلة المحينة للوضع الوبائي بجهة صفاقس، الواردة في البلاغ اليومي الصادر، اليوم الثلاثاء، عن الادارة الجهوية للصحة، يرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة الى 1549 حالة وفاة، والاصابات بالفيروس الى 51 ألفا و179 إصابة ، من ضمنها 48 ألفا و261 حالة شفاء .

وحول طاقة إيواء المستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى “كوفيد-19 “، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ، الى انه يقيم حاليا 24 مصابا بالوباء باقسام العناية المركزة، و198 مصابا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، فيما يقيم 62 صابا بالمصحات الخاصة بالجهة .

وبخصوص تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19″، أظهر التقرير اليومي الصادر عن الادارة الجهوية للصحة، امس الاثنين أن العدد الجملي للتلاقيح المنجزة بمختلف المراكز قد بلغ 516 ألفا و319 تلقيحا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس الماضي .