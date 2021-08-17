مستشار رئيس الجمهوريّة يكشف سبب التأخر في الاعلان على إسم رئيس الحكومة

عاجل: حركة النهضة توجّه جملة من المطالب لقيس سعيّد

بعد الجدل الذي أثاره: والي بنزرت الجديد يتسلّم مهامه

جليلة بن خليل تنفي أي تلاعب بأرقام الوفايات جراء فيروس كورونا لكنها تقر بعدم وضوحها

هجرة غير نظامية: ترحيل 57 شابا تونسيا من ليبيا

2021/08/17 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

ذكرت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس (ليبيا)، أن مصالحها أتمت صباح اليوم الثلاثاء، ترحيل 57 شابا تونسيا ممن تم إيقافهم مؤخرا أثناء رحلة هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية وتم إيداعهم بمركز الهجرة غير النظامية بمدينة الزاوية الليبية.

وأضافت القنصلية في بلاغ لها نشرته على صفحتها على موقع “فيسبوك” للتواصل الإجتماعي، أنها أنهت كل الإجراءات القانونية والإدارية اللّازمة لإعادة هؤلاء الشبان إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع السلطات الليبية المسؤولة التي قالت إنها أبدت تعاونا كبيرا مع مصالح البعثة.

وكانت مصالح القنصلية العامة قد أنهت الأربعاء الماضي (11 أوت 2021)، عملية تسريح 14 تونسيا كانوا موقوفين بمركز الهجرة بمدينة الزاوية في ليبيا.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn