وزارة الصحة: استكمال 1.872.221 شخصا تلقيحهم ضد كورونا إلى غاية 17 أوت الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الاربعاء أن 1 مليون و872.221 شخصا استكملوا تلقيحهم ضد فيروس كورونا المستجد منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح خلال مارس الماضي إلى غاية 17 أوت الجاري

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح أن من بين هؤلاء الذين استكملوا التلقيح تلقى 1 مليون و309.419 شخصا تطعيما بجرعتين من اللقاحات، فيما تحصل 298.895 شخصا تلقيحا من نوع “جونسون أند جونسون” الأمريكي ذو الجرعة الواحدة

كما تلقى من إجمالي 1 مليون و872.221 شخصا، إلى غاية 17 أوت الجاري، 272.907 شخصا جرعة واحدة من اللقاحات بعدما كانوا قد أصيبوا في السابق بفيروس كورونا المستجد ثم تعافوا منه

وأشارت الوزارة الى أن مجموع اللقاحات المستعملة منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح خلال مارس الماضي وإلى غاية يوم 17 أوت الجاري بلغ 4 مليون و737.282 تلقيحا

ولفتت الوزارة الى أنه تم أمس الثلاثاء تطعيم 45.551 شخصا من جملة 87.861 شخصا تم استدعاؤهم للتلقيح عبر الإرساليات القصيرة

وهو ما يعني تخلّف نحو 40 بالمائة منهم عن التلقيح

من جهة أخرى أفادت الوزارة أن عدد المسجلين في المنظومة الالكترونية للتسجيل “ايفاكس” لتلقي التلقيح ضد كورونا بلغ اليوم الاربعاء 18 أوت الجاري الى حدود منتصف النهار و45 دقيقة 5 مليون و270.957 شخصا داعية في هذا الصدد كل الراغبين والراغبات في تلقي التلقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس