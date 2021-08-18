سيدي بوزيد: انتفاع 86 ألفا و524 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

بلغ عدد المنتفعين بالجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد، الى حدود أمس الثلاثاء، 86 ألفا و524 منتفعا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به، اليوم الاربعاء، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأضاف نصيبي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 28 ألفا و798 شخصا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 150 حالات، وكانت أغلبها أعراض طفيفة.

وبلغ عدد المسجلين في منظومة “ايفاكس” لتلقي التلقيح من ولاية سيدي بوزيد 156 ألفا و 505 أشخاص، وفق آخر تحيين.